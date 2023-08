Uomini e Donne | Armando Incarnato furioso | la dura replica ai rumor sul suo addio

(Di giovedì 17 agosto 2023)ricomicerà tra qualche giorno, ma per ora non si sa molto sulla nuova edizione, solo tantis che vogliono volti nuovi ma anche alcuni addii. Stando alle ultime...

Da giorni sta girando per il web l'ipotesi che Armando Incarnato , protagonista del trono over diormai da tempo, possa non essere riconfermato per la prossima stagione in partenza tra poco. A rivelare l'indiscrezione era stato l'esperto Giuseppe Porro , secondo il quale né ...Tra le ultime ci sono quelle che sono state rivolte all'ex tronista di, Teresa Langella , per l'eccessivo lusso delle sue vacanze., Teresa Langella attaccata per il ...Brindisi, ho deciso di scriverle, tuttavia, è un altro (): per rivolgere un appello non a Massimo Segre, ma a tutti gliche in futuro si troveranno nella situazione di poter decidere ...

Uomini e Donne, ritorno di fiamma per una coppia nata nel programma Isa e Chia

Uomini e Donne ricomicerà tra qualche giorno, ma per ora non si sa molto sulla nuova edizione, solo tanti rumors che vogliono volti nuovi ma anche alcuni addii. Stando alle ultime indiscrezioni a non ...Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui Tina Cipollari potrebbe prendere parte alla conduzione di un nuovo programma ...