Unguento di Piantaggine | il rimedio della nonna contro le irritazioni

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’diè un balsamo naturale molto efficace. Se volete avere maggiori informazioni su questa pianta, sulle sue proprietà e sugli utilizzi in cucina, qui trovate il link ad un articolo di approfondimento. Questa preparazione era sempre a disposizione a casa mia, quando ero bambina; per conto mio, ho perpetuato la tradizione di famiglia e la realizzo ogni anno approfittando proprio di questo periodo. A luglio e agosto, infatti, questa erba medicinale è facilmente individuabile nei prati e nei campi di tutta Italia. Cresce spontaneamente ovunque, ma ricordiamoci di raccoglierla lontano dalle aree più inquinate per godere dei suoi benefici, davvero. Miae mia mamma lo utilizzavano soprattutto per lenire arrossamenti cutanei e le punture di insetto. Infatti, è un potente antinfiammatorio e va applicato sulle zone ...