Una stanza tutta per sé | la recensione del film di Matan Yair

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il: Unaper sè, 2023. Regia:. Cast: Gilad Lederman, Yarden Bar-Kochba, Dror Keren, Israel Bright. Genere: Drammatic1. Durata: 82 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa. Trama: Avere diciassette anni non è certo un’impresa facile. E lo è ancora meno se si vive all’interno di un nucleo famigliare che ha perso il suo equilibrio. Il giovane Uri, infatti, deve fronteggiare la separazione dei suoi genitori e, in modo particolare, la crisi personale ed emotiva in cui è caduta la madre. La donna, infatti, sta vivendo in uno stato di rifiuto e solitudine che attutisce solo legandosi in modo stretto e morboso al figlio. Per questo motivo, infatti, ha deciso di dividere lacon lui, rifiutandosi di dormire in quella che aveva condiviso con il marito. Una ...