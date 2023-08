Una mattinata a contatto con la natura | sabato prossimo a Cascina di Spedaletto

Le previsioni del Centro Meteo Italiano. Per domani, al Nord è previsto tempo stabile, mentre al Sud lasarà soleggiata, mentre al Centro è previstamattina con nuvolosità bassa lungo le coste tirreniche, sereno altrove. E' quanto emerge dalle previsioni del Centro Meteo Italiano. Nello ...Durante la seduta asiatica e nellaeuropea la moneta unica è rimasta schiacciata dal ... con Lagarde che ha affermato che il risultato di settembre saràpausa o un aumento. In questo ...Durante lasono state proposte visite guidate e degustazioni dei prodotti tipici. Nel ... La giornata si è conclusa a Maison Pellissier dove è stata offertamerenda con preparati a base di ...

Una mattinata a contatto con la natura: sabato prossimo a Cascina ... LA NAZIONE

Seconda edizione di "Alba e colazione in quota portando le pecore al pascolo", ideata e organizzata da un'azienda agroforestale pistoiese. Le modalità di iscrizione ...La giovane donna ha avuto la peggio in uno scontro tra la sua moto e un'auto ed è stata portata in ospedale in gravi condizioni ...