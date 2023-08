Un povero ricco | la trama del film con Renato Pozzetto

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 17 agosto 2023) Unè una commedia del 1983, la cuiracconta le vicissitudini di Eugenio Ronconi () un industriale milanese che vive con la paura di finire in povertà. Proprio per questo motivo l’uomo deciderà di fingersie di farsi assumere direttamente in una delle sue fabbriche. Ilè diretto da Pasquale Festa Campanile. Ladi Unvede protagonista Eugenio Ronconi, un ingegnere che ha una vita agiata con la moglie Romina (Patrizia Fontana) e una grande villa, ma ha paura di diventare. Il su psicanalista consiglierà all’uomo di diventareper un mese per capire cosa vuol dire quel tipo di vita e scacciare magari i suoi ...