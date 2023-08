(Di giovedì 17 agosto 2023) ... in alcuni punti vendita selezionati e online su adidas.it. "Comeall'incredibile architettura di Torino - spiega Adidas in una nota - il nuovo Third Kit mostra un motivo scelto per ...

"Come'incredibile architettura di Torino - spiega Adidas in una nota - il nuovo Third Kit mostra un motivo scelto per riflettere le texture e le superfici delle famose strutture di questa ...... dalla Fratelli Branca, di cui ora porta il nome inalla sua città. È infatti in quegli ... Dove si trova Si trova'interno del Parco Sempione. Metro più, meno meno, è alta'incirca come il ...E' stata una serata magica quella di domenica 13 agosto'Alpe di Cavarzano tra stelle e musica. Oltre 500 i partecipanti'evento che celebrava la musica immortale di Ennio Morricone e il cielo stellato ...

Un omaggio all'era industriale, ecco la terza maglia della Juve Agenzia ANSA

Nuova stagioni, nuovi colori…almeno per la terza maglia del Milan. Il club rossonero, infatti, ha presentato il nuovo third kit per la stagione 2023/24 che è alle porte. La scelta… Leggi ...Un omaggio "all'era industriale e all'architettura di Torino". Sono queste le principali caratteristiche della terza maglia della Juventus per la stagione 2023/24 svelata da Adidas e disponibile da og ...