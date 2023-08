(Di giovedì 17 agosto 2023) Nel week end il Motomondiale corre sul circuito austriaco: bello e affascinante per il contesto ambientale, ma molto insidioso per il meteo e un layout impegnativo per i sistemi frenanti. Analizziamo ...

Nel week end il Motomondiale corre sul circuito austriaco: bello e affascinante per il contesto ambientale, ma molto insidioso per il meteo e un layout impegnativo per i sistemi frenanti. Analizziamo ...... sparse inper tutta l'Europa. La Fiorentina, ripescata dopo la squalifica della Juventus da ... Conference League: probabili vincenti Ballkani (in LincolnImps - Ballkani, ore 18:00) Dinamo ......Durante Gara - 2 della classe Superbike del campionato Asia Road Racing Championship al quarto... Noguchi si era già messo in mostra in Europa nellaBull Rookies Cup del 2019 conclusa in terza ...

Un giro al Red Bull Ring fra prati, saliscendi e staccate da urlo ... La Gazzetta dello Sport

Le gare del Motomondiale disputate in Austria, al Salzburgring dal 1971 al 1994 e poi al Red Bull Ring, sono sempre state di alto ... (La Gazzetta dello Sport) Giro di boa del campionato MotoGP con il ...Infatti, la Red Bull non vede la RB19 come una monoposto di spicco, che ha fornito qualcosa di super spettacolare. È semplicemente un'auto che si comporta bene in tutti i settori. Come ha detto il ...