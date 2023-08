Un bimbo di 8 anni risucchiato dallo scarico delle terme

(Di giovedì 17 agosto 2023) AGI - Tragico incidente alledi Cretone, a Palombara Sabina, in provincia di Roma. Un bambino di 8sarebbe statodi unavasche, ma la dinamica dell'accaduto è ancora da accertare. Sul posto è in corso l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri che stanno recuperando il corpo.

Un bambino è morto alle Terme di Cretone, tra Palombara Sabina e Passo Corese in provincia di Roma. Il piccolo, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe stato risucchiato dallo scar ...