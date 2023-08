Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 agosto 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione essere in primo piano però non gli ucraini a decidere i termini della Pace il ruolo della NATO e sostenere l’Ucraina fino a quando vincerà il completo scatenato dalla Russia praticare dolce vita del generale dell’Alleanza Atlantica altenberg Aggiungendo che all’interno della NATO si sta parlando di come porre fine al conflitto e del percorso da intraprendere per arrivare alla pace in merito alla Russia nel corso di una conferenza in Norvegia il numero uno della natura osservato non abbia alcun cambiamento nelle loro forze nucleari che ci induca a cambiare le nostre modo in cui sono organizzate più carina non sarai in grado di essere gli effetti dici notturno in inverno ha detto in televisione Il portavoce della versione rilanciato da ormai è ovvio che ...