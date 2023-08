Ultime Notizie Roma del 17-08-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio prezzi della benzina ancora in salita complice il mancato rinnovo per ildello sconto da €0,30 sulle accise secondo le Stime preso dei controesodo dei vacanzieri entreranno nelle casse dello stato perfetto delle accise dell’IVA sui carburanti Circa 2,2 miliardi di euro continuano le ricerche del ventunenne di origine olandese accusato di aver ucciso a coltellate il padre un altro uomo un amico di famiglia Montaldo Mondovì un paese con poco più di 500 residenti in Valle Corsaglia tra Piemonte Liguria il ragazzo affetto da problemi psichici e poi ci sono i boschi ed è considerata ancora molto pericoloso casparo Russia è stato mafioso il ministro degli Esteri ucraino con le barre assicura gli alleati le armi fornite dal Occidente non saranno usate sul ...