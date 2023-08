Ultime Notizie Roma del 17-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio la guerra in Ucraina in apertura della Ucraina annunciato di lavorare per ottenere un invito al prossimo G20 che si terrà in India settembre tanto il portavoce della Aeronautica Ucraina Ha dichiarato che chi non potrà utilizzare i caccia f-16 il prossimo autunno inverno Chi era confermato per la prima volta di essere responsabile degli attacchi dello scorso ottobre è del mese scorso ponte di Crimea la CNN ha ottenuto in esclusiva dal servizio sicurezza civile Ucraina un video dell’attentato di luglio omicidio Montaldo di Mondovì Cuneo dove 21enne ucciso il padre a coltellate e poi è fuggito nei boschi il giovane di origini olandesi ha problemi psichici è alto un metro e 75 indosso una maglietta e pantaloncini i Carabinieri Lo stanno cercando anche con l’ausilio di ...