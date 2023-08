Ultime Notizie Roma del 17-08-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 agosto 2023)dailynews radiogiornale giovedì 17 agosto Buona giornata dalla redazione parte di Francesco Vitale in studio ha ucciso il padre a coltellate ha colpito anche il proprietario di casa e poi è fuggito nei boschi ora i carabinieri gli stanno dando la caccia con personale a terra e su un elicottero è successo a Montaldo di Mondovì in provincia di Cuneo l’omicidio heschung un giovane di 21 anni cittadino olandese con problemi psichici da qualche giorno era ospite con il padre di una famiglia di amici che abitano a Montaldo l’uomo che gli ospitava è stato portato in elicottero in ospedale ma purtroppo è deceduto in serata il ministro degli Esteri indiano su brani hanno già i scancar confermato che l’Ucraina non è stata invitata al vertice del G20 l’ho detto durante un incontro con i media internazionali a Nuova Delhi riferisce l’agenzia spagnola F già Shankar spiegato ...