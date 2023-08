Ultime Notizie – Morto generale russo Zhidko | comandò brevemente ‘operazione speciale’ in Ucraina

(Di giovedì 17 agosto 2023) E’ilGennady, che l’anno scorso fucomandante capo delle forze russe che hanno invaso l’. Lo ha reso noto ieri sera il governatore della regione di Khabarovsk, Mikhail Degtyarev, affermando che il decesso è avvenuto dopo “una lunga malattia”, riferisce Moscow Times. Secondo il giornalista indipendente Dmitry Kolezev, che cita una fonte anonima, il57enne aveva un tumore e la sua morte non ha nulla di sospetto.era stato posto al comando delle operazioni innel maggio 2022, ma era stato sostituito già a luglio per “fallimenti durante le operazioni militari”, riportava allora il servizio della Bbc in. Le autorità militari non hanno commentato la morte del ...

Purtroppo, nelleore è arrivata anche la conferma ufficiale. A metterlo nero su bianco - letteralmente, dato che si parla di X, ex Twitter - è stato il Direttore della Comunicazione del gruppo ...Tragedia nella serata di ieri a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, dove durante la celebre sagra Baccanalia è morta una giovane ragazza , Mariarosa Turturiello. Gli organizzatori dell'evento ...... ai ChatGpt cvapp Intelligenza Artificiale intelligenza artificiale creativa intelligenze artificiali lavori intelligenza artificialeAI creativa: chi rischia davvero e come batterla ...

Ucraina, bombe russe su Dnipropetrovsk, vittime e feriti. LIVE Sky Tg24

Lesione al legamento crociato anteriore e stop di 6-7 mesi per Timber. L'Inter lo aveva già seguito in passato: zero chance di chiusura ora ...E' stato identificato e denunciato, dal Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Trieste, il presunto responsabile del furto di un geolocalizzatore satellitare - del valore di circa 3000 ...