Ultime Notizie – come funziona la clausola | le ultime news

(Di giovedì 17 agosto 2023) “Luciano Spalletti non ha ancora telefonato e chiesto un confronto con De Laurentiis o con il Calcio Napoli. Ladi Luciano Spalletti col Napoli non è una questione così semplice”. Il legale del Napoli, l’avvocato Mattia Grassani, fa il punto sulla complessa vicenda che coinvolge Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, il club partenopeo e la Figc, che cerca un ct per la Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini. Spalletti è nel mirino della Figc: tra il tecnico toscano e la panchina azzurra c’è però lada 3 milioni che l’allenatore deve versare al Napoli se intende tornare in panchina quest’anno. “E’ un qualcosa arrivato alla fine della negoziazione di un documento di sette pagine, condiviso e firmato da Spalletti, dal Napoli e dai legali di ambedue le parti. Il Napoli ha rinunciato a chiedere un risarcimento danni a ...