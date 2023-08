Ultime Notizie – Carburanti | prezzi benzina alle stelle Dubbi sui cartelloni

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il caroinfiamma l’estate 2023. Il cartello con imedi deinon ferma gli aumenti, con la verde in alcuni casi è arrivata a 2,7 euro. Sul caso Assoutenti, ha presentato una segnalazione alla Guardia di Finanza denunciando il listino record praticato dal distributore sull’autostrada A8 Varese-Milano. Ma intanto non si fermano le polemiche, con l’opposizione che attacca il governo. Secondo il ministro per le Imprese, Adolfo UrsoGraziemisure del governo ‘‘in Italia il prezzo industriale die gasolio, depurato quindi daccise, è stabilmente più basso di Germania, Francia e Spagna. Ci siamo riusciti”. ”La misura introdotta dal governo dal primo agosto, l’esposizione sul tabellone che indica ogni distributore il prezzo medio praticato in quel ...

Attacchi russi a Mezhivskyi e Nikopol nella regione ucraina di Dnipropetrovsk hanno provocato un morto e sette feriti, ha riferito ieri sera il governatore dell'oblast Serhii Lysak citato dai media ...La guerra in Ucraina è giunta al 540esimo giorno . Kiev e Mosca rispondono colpo su colpo alle offensive sul campo, con l'Ucraina che ha messo a segno massicci bombardamenti su Kherson nella notte, ...

Il Siviglia ha già alzato questo trofeo nel 2006, quando si impose sula Barcellona per 3-0. L’ultima finale disputata, invece, nel 2020 contro il Bayern Monaco. Andalusi che hanno invece alzato per ...così come i no ricevuti e dati dall'Inter in questo mercato ma è ancora il futuro della panchina della Nazionale italiana dopo le dimissioni di Roberto Mancini a tenere banco con la Gazzetta dello ...