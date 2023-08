Ultime Notizie – “Basta | mette in pericolo la vita dei cavalli”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il Palio di Siena “si conferma una manifestazionesa, chea repentaglio ladeie offende la sensibilità di chi ama e rispetta gli animali”. Così l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) dopo la gara di ieri che ha visto dueinfortunati, Abbasantesa e Antine Day, entrambi di sette anni, ora ricoverati in una clinica veterinaria “per gli accertamenti diagnostici e gli interventi che si riterranno necessari”, come fa sapere il Comune di Siena. “La pista continua are a rischio l’incolumità degli animali e degli stessi fantini, senza considerare l’ombra del doping che più di una volta si è allungata sulla gara”, commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. “Nel 2018 la competizione causò la morte di Raol, cavallo simbolo ...