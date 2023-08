UEFA | riconoscimento da urlo per Spalletti e il Napoli – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 agosto 2023) IlCampione d’Italia sarà ricordato per sempre così come tutti i suoi protagonisti: Lucianoin primis. L’allenatore toscano ha detto addio alla causa azzurra e ha lasciato un grande rammarico a tutti i tifosi delche avrebbero voluto continuare l’avventura con lui. È stato l’allenatore perfetto per due stagioni, ha portato il gruppo ad una crescita esponenziale che si è tramutata in grandi prove sia in Serie A che in Europa.candidato “Allenatore dell’anno”: premio dellaLe prestazioni deldi Lucianoin Serie A e in Champions League non sono passate inosservate per il mondo intero e il tecnico toscano è stato inserito in una speciale classifica dalla. Luciano...