Udinese-Napoli | 38 DASPO per i disordini e per gli scontri post gara

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 agosto 2023) La partita che è passata alla storia come quella dello Scudetto per il, dopo tempo, ha portato a conseguenze negative per ben 38 persone. Molti ricorderanno che alla conclusione del match ci furono tantissimifra la tifoseria azzurra e quella dell’. Dopo tempo sono arrivati i provvedimenti da parte del Questore di Udine. Sedici provvedimenti di divieto sono stati adottati nei confronti di appartenenti alla tifoseria locale, resisi responsabili di scavalcamenti, invasioni di campo, possesso di oggetti atti ad offendere e risse; altri 22hanno raggiunto i tifosi del, per possesso e lancio di materiale pericoloso, scavalcamenti, invasioni e risse. I provvedimenti adottati oscillano dall’anno e mezzo di divieto ai 10 anni e, nei casi più gravi, sono stati accompagnati ...