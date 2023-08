Ucraina-Russia | Lukashenko | “La guerra si può fermare”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il presidente bielorusso: "Se Kiev non supera il nostro confine, non saremo mai coinvolti in questa" “Lainsi poteva evitare”. Parola del presidente bielorusso Aleksandr, alleato numero 1 delladi Vladimir Putin, intervistato dalla giornalistaDiana Panchenko. La“si puòora e si poteva evitare allora”. La Bielodovrebbe essere coinvolta nei colloqui di pace sull’, secondo il leader di Minsk. Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino, Oleksiy Danilov, ha fatto riferimento ad una possibile partecipazione della Bieloal processo negoziale. “È una sorta di invito velato a partecipare ai colloqui, ...

...la", ma se gli ucraini non varcheranno i confini bielorussi, Minsk non entrerà in guerra contro Kiev. Lo ha dichiarato il presidente Lukashenko in un'intervista con la giornalista...vedi anche, Erdogan proporrà a Putin cessate fuoco anticipato FOTOGALLERY Ipa e Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Lukashenko, chi è il presidente bielorusso alleato di ......Prigozhin morto o altro golpe in" La strategia dell'per costringere laa trattare sul grano Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto...

Lukashenko: "Aiutiamo Mosca ma non entriamo in guerra. Guerra evitabile, si può fermare anche ora" - Germania fornisce 2 nuovi sistemi di difesa antiaereo Iris-T - Germania fornisce 2 nuovi sistemi di difesa antiaereo Iris-T RaiNews

Alle prossime elezioni presidenziali , che in Russia dovrebbero tenersi a marzo 2024, Vladimir Putin "non avrà ...Nicolas Sarkozy rivendica il suo operato nei confronti della Russia ma avvisa che non bisogna chiudere la porta a Mosca. L'intervista a "Le Figaro" scatena le polemiche ...