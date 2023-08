Ucraina | Kuleba | Non rinunceremo ai nostri territori per aderire alla Nato | Il battaglione Azov torna al fronte

...erano rientrati l'8 luglio inda Istanbul dopo la prigionia in Russia e 300 giorni trascorsi in Turchia in base agli accordi dello scambio di prigionieri con Mosca. 17 ago 11:01: uso ...Video su questo argomento: servono armi dall'Occidente finché non avremo vinto TMNews Il sostegno dei partner occidentali, sarà, però, ancora indispensabile. Stando alle parole del ...La dichiarazione ha fatto seguito alle osservazioni del capo dello staff della Nato di Stoltenberg, Stian Jenssen, che due giorni fa ha affermato che l'potrebbe alla fine cedere territori ...

Stoltenberg conferma la linea Nato: sui negoziati decide Zelensky. Kuleba: F-16 dopo l'addestramento RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 540. Secondo Kiev la guerra ha provocato danni all'ambiente per 52 miliardi di euro. Kuleba ribadisce che l'Ucraina non rinuncerà ai suoi territori per aderire al ...L'Ucraina sta lavorando per ottenere un invito al G20 che si terrà in India a settembre, afferma Kiev spiegando di voler essere al vertice per affrontare le sfide seguite alla cessazione da parte dell ...