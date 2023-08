Ucraina | bombe russe a Kupiansk | morto un civile

Il governatore Oleg Kiper , ex procuratore d'assalto di Kiev e uomo vicinissimo al capo dell'Ufficio della presidenza, Andrij Yermak , con la legge marziale è anche il responsabile politico ...L'deve però incassare anche il mancato invito al prossimo G20 in programma in India perché, secondo quanto spiegato da Delhi, il vertice sarà imperniato su altri argomenti. La Russia, che ......indi questa notte - secondo quanto riportato dal Kyiv Independent - hanno causato un morto e 7 feriti. A Mezhivskyi sono segnalati "gravi danni alle infrastrutture civili".anche su ...

Ucraina, bombe russe al confine Nato distruggono il grano di Kiev la Repubblica

Roma, 17 ago. (askanews) - Mentre l'Ucraina chiede di essere invitata al G20, anche se l'India precisa di aver deciso di non chiamarla in quanto il summit "sostiene la crescita e lo sviluppo, e non la ...Kiev colpisce obiettivi strategici russi per dimostrare al nemico che non è al sicuro. Mentre Mosca risponde con rappresaglie e bombarda le infrastrutture del ...