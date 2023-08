Uccide padre e amico a Montaldo Mondovì | proseguono le ricerche del 21enne Sacha Chang

Cuneo, 21enneile l'amico e scappa nei boschi: è caccia all'uomo Proseguono le ricerche di Sacha Chang, il ragazzo di 21 anni che, nella giornata di ieri, 16 agosto, ha accoltellato a morte ile ...Era ospite in paese, per un periodo di vacanza, nella casa di una famiglia di amici del. In quell'abitazione nel pomeriggio sarebbe scoppiato un litigio, per motivi al momento sconosciuti: ...ROMA In questa edizione: - Caro affitti, Milano e Bologna le più care - Friuli, due finanzieri muoiono durante una scalata - Cuneo,a coltellate ile l'amico - ThyssenKrupp, l'Ad inizia a scontare la pena in carcere in Germania - Arabia Saudita, conferma condanna per hostess italiana - Ucraina, dalla guerra danni all'...

Omicidio Cuneo, uccide il padre e l'amico di famiglia e fugge nei boschi Agenzia ANSA

Dopo il gesto sconsiderato, Sacha Chang si è dileguato nel bosco di Montaldo di Mondovì. Grande spiegamento di forze per il latitante, potenzialmente pericoloso ...Sono ancora senza esito, nei boschi della provincia di Cuneo, le ricerche di Sacha Chang, il 21enne di origine olandese che ieri pomeriggio ha ucciso a ...