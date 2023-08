Uccide il padre e un amico di famiglia | chi è il 21enne fuggito nel bosco

Leggi su 361magazine

Sacha Chang, si chiama così il ragazzo di origine olandese di 21 anni, ricercato per l'omicidio del padre e di un amico a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Il ragazzo si trovava in vacanza con il padre quando nel pomeriggio di ieri avrebbe afferrato un coltello e ha ucciso il padre e l'amico che li ospitava. Non si conoscono i motivi del gesto, stando ad una prima informazione, il ragazzo soffrirebbe di problemi psichiatrici.