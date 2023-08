Uccide il padre e un amico a coltellate e fugge nei boschi | caccia all' assassino che ha problemi psichici

(Di giovedì 17 agosto 2023) A Montaldo di Mondovì (Cuneo), c'è un tragico omicidio in cui un giovane di 21 anni ha ucciso suo, per poi fuggire neicircostanti. Il ragazzo, di origine olandese e affetto ...

Il litigio che ha scatenato la tragedia è avvenuto all'interno della casa in cui il ragazzo e suoerano ospiti. Le ragioni del litigio sono ancora sconosciute. Secondo quanto riportato dai ...a coltellate ile un amico di famiglia, poi fugge nei boschi: caccia a un 21enne nel Cuneese È successo a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. L'omicida è Sacha Chang, cittadino ...Giovane di 21 anniile un amico di famiglia e fugge nei boschi. Tragedia familiare ieri sera a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Un 21enne di origine olandese, Sacha Chang, ha ucciso ila ...

Omicidio Cuneo, uccide il padre e l'amico di famiglia e fugge nei boschi Agenzia ANSA

L’omicida si chiama Sacha Chang, 21 anni, cittadino olandese con problemi psichici. Da qualche giorno era ospite con il padre di una famiglia di amici che abitano a Montaldo. L’uomo che li ospitava è ...Sacha Chang è il ragazzo di 21 anni di orgine Cino-Olandese che mercoledì pomeriggio ha ucciso il padre e un amico di famiglia a coltellate prima di fuggire nei boschi attorno ...