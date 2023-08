Twiga | la furia di Flavio Briatore contro il Corriere per il body shaming dei clienti e la risposta

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 agosto 2023)non ci sta. L’imprenditore non ha gradito per niente l’articolo di Fabrizio Roncone suldella Sera con argomento. E in particolare gli ha dato fastidio ilnei confronti dei. Non quindi la parte più interessante del pezzo. Ovvero i conti in tasca sulla concessione balneare. Che dicono che «con l’incasso relativo a un solo cliente, che per l’intero mese di agosto ammonta a 18.600 euro, ilpaga il canone d’affitto che deve allo Stato per la concessione annuale della spiaggia: 17.619 euro. Il resto è un fatturato che oscilla tra gli 8 e i 9 milioni». Per questo oggi l’imprenditore scrive al quotidiano. Ma la replica dell’autore dell’articolo forse lo farà arrabbiare ancora di più. La lettera di ...