Tv in lutto | addio all’amata star | il suo aereo è precipitato

Leggi su tvzap

(Di giovedì 17 agosto 2023) Personaggi tv. . Il giornalista francese, volto noto della tv in Francia, è morto il giorno di Ferragosto precipitando alla guida di un piccolo aeroplano, decollato da Vienna alla volta di La Baule. I resti del velivolo sono stati rinvenuti nei pressi di Lavau-sur-Loire. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto.Leggi anche: Tv inall’amato attore: è morto a soli 36 anni, le cause Leggi anche: Nunzia De Girolamo, la difficile notizia in diretta tv: cos’è successo Leggi anche: Ladella TV irriconoscibile, ecco come si è mostrata in pubblico Leggi anche: Tv in, è morta la famosa ballerina a soli 35 anni Tv ina Gérard Leclerc: il suoIl giornalista francese Gérard Leclerc, ...