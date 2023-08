Tutti gli stipendi dei calciatori di serie A

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dalla Juventus all'Inter, dalle romane , alle genovesi. Ecco, squadra per squadra gli, gli ingaggi dei giocatori inA per la stagione 2023-2024 Da aggiungere che per molti c'è la variabile dei bonus che possono far aumentare loo anche del 20% Atalanta Demiral (2), Musso (1,6), Zapata (1,8), Ederson (2), Lookman (1,8), Koopmeiners (1,5), Toloi (1), Pasalic (1), De Roon (1), Zappacosta (1,3), Djimsiti (0,8), Hatboer (0,8), Palomino (0,8), Okoli (0,6), Scalvini (0,3) Glideisono netti e annuali Inter Calhanoglu (6,5), Lautaro Martinez (6), Thuram (6), Bastoni (5,5), Barella (4,5), Sommer (4), De Vrij (3,8), Arnautovic (3,5), Correa 3,5), Frattesi (2,8), Cuadrado (2,5), Dumfries (2,5), Darmian (2,5), Carlos Augusto (2,2), Lazaro (2), Sensi (2), Dimarco (1,6), ...