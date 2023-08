Turisti perdono la nave da crociera e urlano al capitano di tornare indietro e farli salire – VIDEO

(Di giovedì 17 agosto 2023) “Signorper favore”. Un grido ripetuto in loop è quello che ha fatto diventare virale unsui social. A Bari protagonista un uomo che, in compagnia di una donna, chiede che ladaappena persa torniper. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

'Capitano ci aspetti, per favore. Se volete si può fare'. Sono stati questi gli appelli, urlati, da parte di due viaggiatori rimasti a terra alla banchina 11 del porto di Bari, lo scorso 15 agosto. ...... potrebbe essere una buona idea per ie gli abitanti, ma ci pare più utile che la fermata ... cosa che purtroppo, gli amministratori marsalesi nonoccasione di ignorare, ed è necessario ......a dieci anni (dagli attuali cinque) il termine entro il quale le imprese che hanno ricevuto incentivi lise delocalizzano. Turismo : risorse pari a 15 milioni di euro per ristori ae ...

Bari, i turisti perdono la crociera e rincorrono la nave sulla banchina: 'Capitano ci aspetti per favore' Repubblica TV

Perdono la crociera e dal porto chiedono al comandante della nave di tornare indietro. Il video diventa virale sui social, soprattutto per via della pubblicazione su una pagina ironica 'Welcome to fav ...BIBIONE (VENEZIA) - Colto da malore mentre stava cenando con un gruppo di amici, un 57enne in vacanza a Bibione è morto tra le braccia della moglie. È accaduto ieri ...