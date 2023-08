Ladi 49 anniin Valle Vigezzo dal 13 agosto è stata trovata morta giovedì 17 nel letto di un fiume. A individuare il corpo senza vita di Alessia Protospataro è stato un tecnico di ...Attualmente l'elicottero dei Vigili del fuoco farà un sorvolo, essendo già in Vigezzo per cercare lamilaneseda giovedì alla Piana. A breve arriverà anche un elicottero della ...... muore a 18 anni dopo schianto in bicicletta Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Genova e provincia Portofino,...

Turista dispersa in Val Vigezzo: trovato il corpo senza vita in un fiume TGLA7

Ritrovata priva di vita Alessia Protospataro , la 49enne turista milanese dispersa in Val Vigezzo dalla scorsa settimana. Le ricerche duravano ormai dal 13 ...Le ricerche duravano ormai dal 13 agosto. Il ritrovamento è stato fatto da un tecnico di soccorso alpino. Aperta un’indagine da parte della Procura ...