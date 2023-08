Trump incriminato | Sono dei mostri Ma per le nuove accuse rischia grosso

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il tycoon il 21 presenterà "un ampio dossier sulle frodi in Georgia". Il 23 forse sarà al primo dibattito tv tra i candidati repubblicani

Donaldchiede il rinvio di tutti i processi a dopo le elezioni e sfoga tutta la sua ira sul social di casa Truth per la quarta incriminazione, arrivata luned sera quando il gran giur della ...All'inizio sostenitore di, Duncan è poi divenuto uno dei suoi più accesi nemici. "E' il ... L'ex presidente è statoper aver tentato di sovvertire in vari modi l'esito del voto ...L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldha criticato quella che ha definito un'accusa 'truccata' nei suoi confronti a seguito delle ... 'Perché non mi hanno2,5 anni fa Perché ...

Il tycoon il 21 presenterà "un ampio dossier sulle frodi in Georgia". Il 23 forse sarà al primo dibattito tv tra i candidati repubblicani ...Nell'indagine federale sul tentativo di sovversione delle elezioni 2020 analizzati dodici tweet che indicherebbero l'atteggiamento sedizioso tenuto dall'ex presidente. Ma la responsabilità è condivisa ...