Truffa dei 50€ Falsi | Tre arresti e Sequestro di “6mila Euro” Falsi

(Di giovedì 17 agosto 2023) Teramo - Un gesto banale, come l’acquisto di un gelato da due, si è trasformato in un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di tre individui da parte della Compagnia Carabinieri di Giulianova, nell’Abruzzo. Il trucco è stato rivelato quando il gestore ha prontamente rilevato che i 50presentati per il pagamento erano in realtà banconote false. Senza esitazione, il gestore ha allertato immediatamente le forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente. Tuttavia, la scoperta delle false banconote non è stata che la punta dell’iceberg. Durante la successiva perquisizione dei veicoli dei tre individui, è emersa una somma sorprendente: circa 6 milain banconote da 50contraffatte. A questa cifra si è aggiunta una somma contante di 320, considerati “regolari”, ma ...