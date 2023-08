Trova un ladro in casa | bimba di 12 anni eroina salva i nonni e fa chiamare la polizia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Hato ilinche stava già facendo incetta di gioielli e oggetti preziosi, ma non si è fatta prendere dal panico e con sangue freddo ha messo prima in salvo ie, poi, ha fatto arrestare l’uomo. Protagonista della vicenda, avvenuta ad Ancona, una bambina di 12. Con una lucidità fuori dal comune, la piccola ha attirato l’attenzione del malvivente e messo in sicurezza i, per poi far intervenire la. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, 16 agosto 2023, quando un plupregiudicato 50enne è riuscito a entrare nell’abitazione passando da una finestra, per poi salire al secondo piano, dove sivano le camere da letto, iniziando a fare incetta di gioielli. Purtroppo per lui nella stanza accanto si ...

