Triathlon | Test Event Parigi | Alice Betto tredicesima

(Di giovedì 17 agosto 2023) Al via i WorldOlympic GameParis che nella prova femminile confermano il dominio di stagione del duo composto dalla francese Cassandra Beaugrand e dalla britannica Beth Potter, rispettivamente prima e seconda. Migliore azzurra è stata(G.S Fiamme Oro),, mentre Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) ha chiuso in 31esima posizione. Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP) dopo aver dominato la prova di nuoto (00:19:42) insieme alla Rappaport, non è riuscita a restare nel gruppo al comando durante la frazione di ciclismo e ha chiuso in 36esima posizione. Squalifica invece per Ilaria Zane (Overcome) a causa di un errore nel percorso della prova di nuoto. SportFace.

A poco meno di un anno dai Giochi Olimpici Estivi, infatti, la capitale francese ospiterà il WorldOlympic GamesEvent, che si svolgerà sui tracciati di gara a cinque cerchi. Per l'...A poco meno di un anno dai Giochi Olimpici Estivi, infatti, la capitale francese ospiterà il WorldOlympic GamesEvent , che si svolgerà sui tracciati di gara a cinque cerchi. Saranno ...SUNDERLAND (INGHILTERRA) - È bufera sull'ultimo WorldChampionship Series svolto a Sunderland, in Inghilterra, che si è concluso con 57 atleti ...che non aveva neanche superato i...

Triathlon, prove generali verso Parigi 2024: giovedì inizia il Test Event La Gazzetta dello Sport

OVADA - C'è anche Fabrizio Tacchino, preparatore atletico di Castelletto d'Orba, a Parigi. Dove sta per andare in scena una vera e propria anteprima delle Olimpiadi di triathlon e paratriathlon in ...Triathlon e Paratriathlon nella Senna dal 17 al 20 agosto 2023 per il Test Event in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: il programma e gli azzurri al via.