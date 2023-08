Travolto e sommerso da un' onda anomala La fidanzata | «Luca poteva essere salvato»

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il 25enne di Cuneo era in spiaggia: una mareggiata improvvisa lo ha trascinato in mare aperto. Alessia, salva per miracolo: «Nessuno faceva nulla»

Il 25enne di Cuneo era in spiaggia: una mareggiata improvvisa lo ha trascinato in mare aperto. Alessia, salva per miracolo: «Nessuno faceva nulla» ...Nella sera della festa del patrono. I turisti si aspettavano i fuochi d’artificio e invece è arrivata un’ondata di piena che ha cancellato intere strade, danneggiato i ponti e allagato case e garage.