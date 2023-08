(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "L'intervento delcontro il caro voli è nel solco tracciato dalle norme Ue. Fino a ora nessuno si era adoperato per tutelare i viaggiatori dai fenomeni speculativi. Gli aumenti dei prezzi di quest'estate, segnalati anche dalle associazioni dei, riguardano innanzitutto le compagnie low cost che, nella stagione estiva in corso, hanno fatto registrare prezzi superiori del +15% rispetto a quelli delle compagnie di linea, smettendo di essere, quindi, competitive e vantaggiose. Ma il provvedimento delinterviene anche sulla profilazione e sulla trasparenza del prezzo del biglietto per consentire ai viaggiatori di fare scelte consapevoli ed evitare spiacevoli sorprese". Così Fabio, deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia nella commissione Trasporti. "Anche ...

... che avevano bloccato il sistema ferroviario e provocato l'aumento dei prezzi del. Quindi il carrello della spesa , che quotidianamente fa sentire i suoi effetti sulle tasche degli ...... Airlines for Europe che si è rivolta alla Commissione Ue perché chiarisca "con l'Italia" l'impatto del decreto sul mercato europeo del"libero e deregolamentato". In particolare, in ...... Airlines for Europe che si è rivolta alla Commissione Ue perché chiarisca "con l'Italia" l'impatto del decreto sul mercato europeo del"libero e deregolamentato ". Caro voli, ...

Trasporto aereo: Raimondo (Fdi), ‘governo ancora una volta al fianco dei consumatori’ La Sicilia

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Nel Governo Meloni vive e spopola una specie di fantacampionato della politica italiana. Nella realtà virtuale degli appunti di Giorgia non c’è il record di sbarchi e arri ...Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “L’intervento del governo contro il caro voli è nel solco tracciato dalle norme Ue. Fino a ora nessuno si era adoperato per tutelare i viaggiatori dai fenomeni speculativi.