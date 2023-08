E' statodai carabinieri di Milano, su ordine del gip dei minori per una violenta rapina ilDahirvè che, all'epoca minorenne, nel gennaio scorso aveva con dei complici pestato un ragazzo ...Il giovanedagli agenti della Squadra mobile si trova attualmente rinchiuso nel carcere ... Non è escluso che il giovane, aspirante, possa aver agito sotto effetto di sostanze ...IlBlackbaby è statocon altri quattro giovani dalla Polizia di Milano con l'accusa di aver aggredito e rapinato un egiziano di 26 anni in via Giambellino, nella periferia del capoluogo ...

Trapper arrestato per rapina a Milano, incastrato dai social Agenzia ANSA

E' stato arrestato dai carabinieri di Milano, su ordine del gip dei minori per una violenta rapina il trapper Dahirvè che, all'epoca minorenne, nel gennaio scorso aveva con dei complici pestato un rag ...