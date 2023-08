Tragedia in Friuli | morti due finanzieri di 28 e 30 anni durante una scalata Aperta un' inchiesta

(Di giovedì 17 agosto 2023) Duedel Sagf, impegnati in un’attività ufficiale di addestramento , sonoper una caduta in parete mentre salivano in cordata una via di notevole difficoltà nel cuore delle Alpi Giulie, sul Monte Mangart , al confine tra Italia e Slovenia. Ne dà notizia il Soccorso alpino Fvg. Si tratta di Giulio Alberto Pacchione, 28, di Teramo, e di Lorenzo Paroni 30, di Montereale...

Tragedia in Friuli, morti due finanzieri durante una scalata: la Procura apre un’inchiesta la Repubblica

Tragedia in Friuli nella notte tra mercoledì e giovedì: due finanzieri soccorritori, di 28 e 30 anni, hanno perso la vita mentre salivano in cordata una via nel cuore delle Alpi Giulie Occidentali, ...Notte di tragedia in Friuli per la morte di due finanzieri soccorritori di 28 e 30 anni caduti in parete nella notte tra mercoledì e giovedì… Leggi ...