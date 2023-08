Tragedia in Friuli | morti 2 finanzieri durante una cordata

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 agosto 2023)in montagna in, dove duesoccorritori, di 28 e 30 anni, sonodopo essere caduti in parete mentre salivano in, in un’attività ufficiale di addestramento. Erano impegnati lungo una via nel cuore delle Alpi Giulie Occidentali, sul monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia, quando sono precipitati. Le vittime sono Giulio Alberto Pacchione, di Silvi (Teramo), e Lorenzo Paroni, di Montereale Valcellina (Pordenone), entrambi in guardia di finanza a Tarvisio. L’allarme è scattato al loro mancato rientro. Il cordoglio del ministro Giorgetti. Si tratta di un incidente in servizio sul quale la Procura di Udine ha aperto un fascicolo di inchiesta. Sono precipitati inl’addestramento i due...