Traffico Roma del 17-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 agosto 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto poco ilsulle strade della capitale la polizia locale segnale incidente in via della Magliana con possibili rallentamenti in prossimità di via della Magliana Nuova Attenzione anche ad un altro incidente questa volta in via Nomentana all’altezza di via Antonio Fogazzaro Lungotevere degli alberteschi nelle vicinanze dell’isola Tiberina però è chiusa per potature alberi ilè deviato sul ponte Palatino altri lavori di potatura con strada chiusa presso Lungotevere Aventino notizia che ci arriva da fuori raccordo sulla via Pontinain coda per incidente avvenuto in direzione Latina tra Pomezia e Aprilia molto trafficato il litoraleno tra Villaggio Tognazzi e Tor San Lorenzo e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete ...