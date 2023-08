Traffico Roma del 17-08-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 agosto 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto non molto ilpresente sulle strade della Capitale non molti gli spostamenti al momento e proseguono i lavori di rimozione di alberi caduti sulla carreggiata viale dello Stadio Olimpico con la strada chiusa da piazza Ferraris IV e con ildeviato su viale Paolo Boselli trasporto pubblico in pieno svolgimento di lavori di manutenzione sulla linea tranviaria alle squillino i cantieri interessano viale Carlo Felice con chiusura della corsia tranviaria e la corsia laterale in direzione San Giovanni tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto e di via Emanuele Filiberto chiuso il tratto di strada da viale Carlo Felice via Umberto Biancamano deviata in linea bus di zona e fino al 18 di agosto sono sospesi i lavori e anche la chiusura anticipata della ferrovia Metre ...