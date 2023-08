Traffico Roma del 17-08-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 agosto 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione poco ilpresente sulle strade della capitale regolare il raccordo anulare tratti autostradali e consolari attenzione in viale dello Stadio Olimpico la polizia locale segnala che da piazza Ferraris IV ilviene deviato su viale Paolo Boselli a causa della strada chiusa per la presenza di alberi sulla carreggiata In pratica e proseguo in piazza Pia modificate la viabilità nel quadrante via Cola di Rienzo viale Giulio Cesare è cambiato i sensi di marcia in via Fabio Massimo via Virgilio via Attilio Regolo via Duilio e via Terenzio attenzione alla segnaletica tral Ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria si tratta di lavori che si protrarranno fino a settembre 2024 all’occorrenza si può utilizzare le punte Testaccio oppure Ponte Marconi e per i dettagli ...