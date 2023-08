“Tra noi è finita” Temptation Island 2023 | un’altra coppia si lascia | “Mi sto sentendo col mio ex…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023) Non smette di sorprendere l’edizionedi, nonostante sia terminata da diverso tempo. Una nuova, nata grazie al programma, si è infattita. E lei addirittura avrebbe ripreso i contatti con il suo ex fidanzato. Una decisione inaspettata, che hato senza fiato i telespettatori del reality show presentato da Filippo Bisciglia. E ora tutto può cambiare nuovamente e drasticamente nella sua vita privata. Dopohanno provato a frequentarsi, ma questaalla fine si èta di comune accordo perché non c’erano le basi per proseguire la conoscenza. Si è trattato di una storia flash, forse perché la giovane non riesce ancora a dimenticare del tutto l’ex partner. ...