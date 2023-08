Totti e Ilary in tribunale per il divorzio | Noemi chiamata come testimone?

ROMA - Si avvicina sempre di più il 20 settembre , data della prossima udienza relativa al divorzio tra FrancescoBlasi . Gli avvocati dell'ex capitano della Roma e della conduttrice stanno preparando tutti il materiale da portare in tribunale, compresi diversi testimoni per fargli raccontare la ...Blasi potrebbe presto tornare in televisione. Stando a quanto scrive il settimanale Nuovo Tv l'ex moglie di Francescosarebbe in lizza per condurre la nuova edizione di Temptation Island , ...Colpo di scena. Noemi Bocchi potrebbe essere convocata in tribunale nella causa di separazione che riguarda FrancescoBlasi. Come è noto da tempo il pupone ha scelto di convivere con la Bocchi mentre la Blasi con Bastian Muller. Ma a quanto pare, secondo quanto riporta il settimanale Oggi , proprio la ...

Totti e Ilary, verso la svolta in tribunale: «Noemi Bocchi potrebbe essere convocata» leggo.it

Anche Chanel Totti non resiste alla mania delle Barbie. Da mesi ormai, il celebre film di Margot Robbie impazza su tutti i social e, oltre a trailer e spezzoni pubblicati ovunque, arrivano ...Per piloti di F1, giornalisti, addetti ai lavori era una certezza dal 2020 quando la F1 era ritornata al Santerno. Ora, purtroppo, scomparsa. Parliamo di Arturo, alias Formulino, il gatto mascotte del ...