Toscana | all' ingresso di una città vicina a Massa-Carrara compare un cartello macabro | Qui abbiamo il cimitero | ma non

(Di giovedì 17 agosto 2023), all'delladi Aulla in provincia dic'è unpreoccupante: ecco cosa bisogna fare qui Aulla, un affascinante comune situato nella provincia diin, è una destinazione che offre un connubio affascinante tra bellezze naturali e patrimonio storico. Sebbene possa essere considerata una gemma meno conosciuta rispetto ad alcune dellepiù grandi della regione, ha molto da offrire ai visitatori che cercano un'esperienza autentica e rilassante. Una delle principali attrazioni qui è il castello medievale, che domina ladall'alto di una collina. Il Castello di Aulla, con le sue possenti mura, torri e un ponte levatoio ben conservato, ...

...7% con un incremento medio dei biglietti di 25,71 euro), e la medaglia d'argento spetta'... l'aumento più significativo riguarda la, e il particolare Siena (+30,94% con un aumento medio dei ...Le procedure per la presentazione delle domande saranno disponibili dal 17 agosto fino'8 ... Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,, ......accoglierà la nostra richiesta preparerò una determina con la quale sarà possibile provvedere'... come ha solertemente fatto per l'annosa e indeterminata questione dei parcheggi presso la- ...

Concorsi pubblici, 380 posti in Toscana all'Agenzia delle Entrate ... LA NAZIONE

Siamo alle porte di una fase meteo dettata da caldo veramente estremo per la stagione. Un anticiclone imponente sta per coinvolgerci e porterà ...Nell'ispezione, effettuata insieme alla polizia municipale di Cecina e al Dipartimento prevenzione dell'Asl Toscana Nord-ovest, è stata accertata dai finanzieri la mancata installazione del misuratore ...