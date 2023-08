Tosca | l’Opera di Puccini dall’Arena di Verona su Rai 3

(Di giovedì 17 agosto 2023) . Anticipazioni Torna la grande Opera su Rai 3. Questa sera, 17 agosto 2023, in prima serata dalle 21.20diè la volta delladi. Gli spettacoli sono introdotti da Luca Zingaretti. Di seguito le anticipazioni. Anticipazioni e cast Questa sera su Rai 3 è la volta delladi, proposta in prima tv in un allestimento di Hugo De Ana – regista, scenografo, costumista e light designer – nato nel 2006 e registrato lo scorso luglio. Ai sontuosi costumi d’epoca, si affiancano classici arredi e imponenti scenografie che aderiscono allo spirito del: la scena unica si adatta con agevoli cambi a vista ai tre ambienti del libretto, diversi set di un thriller ambientato nella Roma papalina del 1800, contesa dai rivoluzionari ...

