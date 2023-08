Torta di zucchine salata | è buona sia fredda che calda Ha solo 180 kcal

Leggi su donnaup

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un piatto che farai fatica a dimenticare dopo averlo assaggiato è ladi. Questo rustico avvicinerà anche i bambini che solitamente davanti allefanno sempre i capricci. Il gusto di questo rustico, molto facile da portare a termine, piacerà davvero a tutti. Infatti potrai servirlo a tavola come aperitivo da assaporare con i tuoi amici e sia come merenda. Inoltre potrà mangiarlo senza problemi anche chi segue un regime alimentare controllato o semplicemente non vuole appesantire lo stomaco. Questo è possibile infatti grazie al basso apporto calorico che contiene questa. Non avere dubbi: realizzare questo piatto sarà facile e anche veloce.di: ingredienti e ...