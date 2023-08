Toro | tesoretto Singo per il mercato | ecco cosa serve

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilincassa dieci milioni dalla cessione dida reinvestire: servono almeno due esterni ed una punta Venduto, senza troppi rimpianti da Juric,al Monaco, iltorna sulper rinforzare la rosa. Come riportato da Tuttosport, ai granata servono due esterni (tre, se parte anche Vojvoda) e una punta. Per le corsie i nomi che accostati ai granata sono quelli di Lazaro, molto vicino al ritorno, e uno tra Doig e Mazzocchi. In attacco invece Barrow sembra il favorito: pronta un’offerta da 7/8 milioni più Linetty. Sullo sfondo rimane Praet.

Il giocatore ivoriano era in procinto di passare all'Atalanta in uno scambio con Soppy e un conguaglio di 7 milioni di euro. Ma il calciatore bergamasco ha preferito andare a giocare all'estero e così ...