Torna il caldo | fino a 39 gradi nel week end

Le previsioni meteo per il weekend E a guardare indietro, il luglio 2023, come conferma la Nasa nel rapporto dell'Istituto Goddard per gli Studi Spaziali, non solo è stato il piùdi qualsiasi ...Nuovo aumento delle temperature nel fine settimana per effetto dell'anticiclone africano che si va rafforzando sull'Italia con picchi di 37 - 39 C gia' entro il week end. 17 agosto 2023Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l'ondata didovrebbe avviarsi con il weekend,... In seratala stabilità su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Sud e Isole ...

Torna il caldo torrido, fino a 40 gradi nel weekend TGCOM

L'anticiclone nordafricano Nerone si prepara a invadere l'Italia con un'ondata di caldo eccezionale. Le previsioni del tempo.Le previsioni del tempo elaborate da 3bmeteo.com indicano dal prossimo fine settimana temperature in aumento in Italia ...