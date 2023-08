Torino | Vlasic | «So che il club vuole alzare l’asticella»

(Di giovedì 17 agosto 2023) Le parole di Nikoladopo l’ufficialità del suo ritorno al. Tutti i dettagli sull’ex West Ham Nikolaha parlato delin conferenza stampa. PAROLE – «L’importante è che la società creda in me, è stata importante la fiducia di mister e dirigenza. Ho fatto un anno in prestito qui e ho sentito la fiducia di tutti, mi è tornata la gioia di giocare ed è stata una scelta semplice. Questoha ampi margini di crescita, mi piace sentirmi parte in causa del progetto».

Le parole di Nikoladopo l'ufficialità del suo ritorno al. Tutti i dettagli sull'ex West Ham Nikolaha parlato delin conferenza stampa. PAROLE - "L'importante è che la società creda in me, è stata importante la fiducia di mister e dirigenza. Ho fatto un anno in prestito qui e ho ...Il, ha proseguito, "ha ampi margini di crescita. Il club sta lavorando per arrivare ad un livello superiore. Sta davvero prendendo la direzione giusta e sono felice di fare parte di ...La scelta di Nikoladi aspettare ilè qualcosa di molto romantico, tipicamente granata. Una bella storia favorita dal richiamo di Juric, nella quale però il calciatore ha avuto un ruolo ...

Torino, Vlasic si (ri)presenta: "Più gol e assist. Vogliamo alzare l'asticella" Fantacalcio ®

“Londra è Londra ma Torino è la miglior città, c’è un meteo migliore e si può camminare ovunque. Abito in centro, è il posto ideale per me e per la mia famiglia anche perché è simile a Spalato” “C’era ..."Con il Toro avevo una sorta di patto, era la mia unica opzione: il club vuole alzare l'asticella, secondo me è sulla strada giusta": ...