Torino | UFFICIALE Singo al Monaco

... stando a quanto riportato dai mezzi di informazione, sono di una gravità inaudita e mi lasciano sconcertato, anche perché espresse da un servitore dello Stato, un altodell'Esercito ...I due giovani erano in attivitàdi addestramento come finanzieri ed erano attesi in caserma in serata. La dinamica dell'incidente avvenuto in servizio è al vaglio della Procura di Udine. ...I due erano in attivitàdi addestramento come finanzieri ed erano attesi in caserma in serata. Trattasi dunque a tutti gli effetti di incidente in servizio e in quanto tale è al vaglio ...

UFFICIALE – Torino, Singo ceduto a titolo definitivo al Monaco: il ... SOS Fanta

Uffiiciale la cessione di Wilfried Singo al Monaco. L'esterno ivoriano lascia il club granata dopo 4 anni. Torino, il comunicato su Singo "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto ...Wilfried Singo è ufficialmente un nuovo calciatore del Monaco. Il terzino destro ivoriano ha lasciato il Torino a titolo definitivo per sottoscrivere un contratto di cinque anni col club del ...